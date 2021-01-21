Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Burnley 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

18. hafta maçında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan konuk ekip çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Burnley'e galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydetti. Karşılaşmadan puansız ayrılan , 4 yıl sonra evinde mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 01:09
Liverpool Burnley 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan maçı Burnley 1-0 kazanarak haftanın sürpriz skoruna imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda ve gibi yıldızlarını sahaya sürdü. Ev sahibi Liverpool'un büyük oyun üstünlüğü olmasına rağmen dakikalar 83'ü gösterdiğinde Burnley penaltı kazandı ve 'in golüyle konuk ekip öne geçti. Kalan dakikalarda Liverpool'un gol çabaları yetersiz kaldı ve Burnley kritik puanları hanesine yazdırmayı başardı.

LIVERPOOL SAHASINDA 4 YIL SONRA KAYBETTİ!
Liverpool böylelikle ligde üst üste 5. maçında da galibiyet çıkaramadı ve 2017'den beri ilk kez evinde maç kaybetti.

Bu sonucun ardından Liverpool 34 puanda kaldı ve lider 'ın 6 puan gerisinde kaldı. Burnley ise 19 puana yükselerek küme düşme hattının üzerinde derin bir nefes aldı.

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