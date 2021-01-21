Arsenal Mesut Özil'in yerini Real Madrid'den Martin Odegaard'la doldurmak istiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takımdan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Mesut Özil'in yerine kadrosuna katacağı ismi belirledi. İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre Londra temsilcisi, Mesut'un yerine Real Madrid'in Norveçli oyuncusu Martin Odegaard'ı istiyor.

Haberde, genç oyuncunun Real Madrid'de süre bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği ifade edilirken Arsenal'in de yıldız futbolcu için eflatun-beyazlı ekibin kapısını çaldığı aktarıldı. Geride bıraktığımız sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Odegaard'ın yeniden kiralanmasının beklendiği kaydedildi.

Kariyerine Godset altyapısında başlayan Martin Odegaard, 2015'in ocak ayında Real Madrid altyapısının yolunu tuttu. 2017'nin ocak ayında A takıma yükselen Odegaard, bu sezon toplam 9 maçta 367 dakika süre alabildi. Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Norveçli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.



