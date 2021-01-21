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'in yerini 'den 'la doldurmak istiyor!

Son dakika transfer haberleri... Türk asıllı Alman orta saha oyuncusunu 'ye gönderen , yıldız ismin yerini doldurmak için ilk adayını belirledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:03
Arsenal Mesut Özil'in yerini Real Madrid'den Martin Odegaard'la doldurmak istiyor!

ekiplerinden , takımdan ayrılarak 'nin yolunu tutan 'in yerine kadrosuna katacağı ismi belirledi. İngiliz basınından 'ta yer alan habere göre temsilcisi, Mesut'un yerine 'in Norveçli oyuncusu 'ı istiyor.

Haberde, genç oyuncunun Real Madrid'de süre bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği ifade edilirken Arsenal'in de yıldız futbolcu için eflatun-beyazlı ekibin kapısını çaldığı aktarıldı. Geride bıraktığımız sezonu 'da kiralık olarak geçiren Odegaard'ın yeniden kiralanmasının beklendiği kaydedildi.

Kariyerine altyapısında başlayan Martin Odegaard, 2015'in ocak ayında Real Madrid altyapısının yolunu tuttu. 2017'nin ocak ayında A takıma yükselen Odegaard, bu sezon toplam 9 maçta 367 dakika süre alabildi. Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Norveçli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.


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