Leicester City-Chelsea: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea'de kan kaybı sürüyor. Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City'ye konuk olan Maviler, 6. dakikada Wilfred Ndidi'nin 41. dakikada ise James Madison'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, Premier Lig'de çıktığı son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Ev sahibi Leicester City ise Newcastle United ve Southampton'ın ardından Chelsea'yi de devirerek, galibiyet serisini 3 maça çıkararak, 38 puanla maç fazlasıyla lider oldu. Chelsea ise 29 puanla sekizinci sırada kaldı.

Leicester City'de forma giyen milli yıldızlarımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, maçı yedek kulübesinden tamamladı. Premier Lig'de önümüzdeki hafta Leicester City, Everton deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.