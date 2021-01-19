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-Chelsea: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 19. haftasında sahasında Londra ekibi Chelsea ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 01:28
Leicester City-Chelsea: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea'de kan kaybı sürüyor. 'in 19. haftasında 'ye konuk olan Maviler, 6. dakikada 'nin 41. dakikada ise 'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, Premier Lig'de çıktığı son 5 maçta 3. yenilgisini aldı. Ev sahibi Leicester City ise ve 'ın ardından Chelsea'yi de devirerek, galibiyet serisini 3 maça çıkararak, 38 puanla maç fazlasıyla lider oldu. Chelsea ise 29 puanla sekizinci sırada kaldı.

Leicester City'de forma giyen milli yıldızlarımız ve Çağlar Söyüncü, maçı yedek kulübesinden tamamladı. Premier Lig'de önümüzdeki hafta Leicester City, Everton deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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