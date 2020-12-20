Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Leeds United: 6-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 6-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Premier Lig'in 14. haftasında 1 maç eksiği bulunan , evinde 'ı ağırladı. Ev sahibi Manchester, McTominay ve Fernandes'in 2'şer gol atarak yıldızlaştığı karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 21:52
Manchester United - Leeds United: 6-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

, Premier Lig'in 14. haftasında evinde 'ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Manchester adına 2' ve 3'te Mctominay, 20' 70' (p) Fernandes, 37' Lindelöf, 66' Daniel James'ten geldi. Leeds'in golleri 41' Cooper ve 73' Dallas'tan geldi.

Bu sonuçla Manchester United, 26 puanla ligde 3. sıraya yerleşirken, Leeds United, 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Manchester United gelecek hafta Leicester City'e konuk olacak. Leeds United ise evinde Burnley'i konuk edecek.

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