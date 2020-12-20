Manchester United - Leeds United: 6-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Manchester United, Premier Lig'in 14. haftasında evinde Leeds United'ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri Manchester adına 2' ve 3'te Mctominay, 20' 70' (p) Fernandes, 37' Lindelöf, 66' Daniel James'ten geldi. Leeds'in golleri 41' Cooper ve 73' Dallas'tan geldi.
Bu sonuçla Manchester United, 26 puanla ligde 3. sıraya yerleşirken, Leeds United, 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.
Manchester United gelecek hafta Leicester City'e konuk olacak. Leeds United ise evinde Burnley'i konuk edecek.