Manchester United'ın Thomas Tuchel'le ilgilendiği öne sürüldü!

İngiltere Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Manchester United, 9 maç sonunda topladığı 16 puanla 9. sıraya yerleşti. Kırmızı Şeytanlar'da menajer Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu.

Alman basınından Bild ise çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre teknik direktör arayışı içerisinde olduğu ifade edilen İngiliz ekibinin, Paris Saint-Germain'in Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel ile ilgilendiği öne sürüldü.

PSG ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 47 yaşındaki teknik adamın da Manchester United'ın başına geçmek istediği belirtiliyor.



