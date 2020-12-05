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'ın 'le ilgilendiği öne sürüldü!

Alman basınında, Saint-Germain'in teknik direktörü 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'ın, 47 yaşındaki teknik adamla ilgilendiği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
Manchester United'ın Thomas Tuchel'le ilgilendiği öne sürüldü!

'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan , 9 maç sonunda topladığı 16 puanla 9. sıraya yerleşti. Kırmızı Şeytanlar'da menajer Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu.

Alman basınından Bild ise çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre teknik direktör arayışı içerisinde olduğu ifade edilen İngiliz ekibinin, Saint-Germain'in Alman çalıştırıcısı ile ilgilendiği öne sürüldü.

PSG ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 47 yaşındaki teknik adamın da Manchester United'ın başına geçmek istediği belirtiliyor.


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