Premier Lig: Everton 0-1 Leeds United | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor... 10. hafta mücadelesinde Everton, sahasında Leeds United karşılaştı. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Leeds United'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Raphinha kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leeds, puanını 14 yaparak 11. sıraya yükseldi. Everton ise, 16 puanla 6. sırada kaldı.

Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Burnley ile deplasmanda karşılaşacak. Leeds United ise aynı haftada Chelsea deplasmanına gidecek.



İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Bu maçla Carlo Ancelotti ve Marcelo Bielsa kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldiler.



