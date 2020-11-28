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: Everton 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere 'in 10. haftasında Everton, evinde 'i ağırladı. 'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:07
Premier Lig: Everton 0-1 Leeds United | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere 'de heyecan devam ediyor... 10. hafta mücadelesinde Everton, sahasında karşılaştı. 'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Leeds United'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Raphinha kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leeds, puanını 14 yaparak 11. sıraya yükseldi. Everton ise, 16 puanla 6. sırada kaldı.

Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Burnley ile deplasmanda karşılaşacak. Leeds United ise aynı haftada deplasmanına gidecek.

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Bu maçla ve kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldiler.

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