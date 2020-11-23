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Ve karar verildi! İngiltere'de seyirciler stada dönüyor

Corona virüsü salgını tüm dünyayı olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Bir süredir Avrupa'nın önemli liglerinde karşılaşmalar seyircisiz bir şekilde devam ederken İngiltere'den flaş bir karar geldi. İngiltere Başbakanı açık havada düzenlenen spor etkinliklerine 2 Aralık'tan itibaren seyirci izni verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:08
Ve karar verildi! İngiltere'de seyirciler stada dönüyor

BBC ve 'de yer alan habere göre; Spor ve , seyirci ile ilgili protokol hazırladı. Buna göre stadyumlar çeşitli sınıflandırmalara bölünecek. Stadyumlar-, büyüklüklerine göre 1, 2 veya 3. derecelere ayrılacak.

1. derece büyüklükteki stadyumlara 4 bin seyirci veya yüzde 50 seyirci kuralı getirilecek. Hangisi daha az seyirciye tekabül ediyorsa buna göre seyirci alınacak.

2. derece büyüklükteki stadyumlara ise 2 bin seyirci veya yüzde 50 seyirci alınacak. Daha küçük stadyumlarda ise seyirci sayısı bin ile sınırlandırılacak.

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