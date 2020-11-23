Ve karar verildi! İngiltere'de seyirciler stada dönüyor

BBC ve Daily Mail'de yer alan habere göre; Spor ve Kültür Bakanlığı, seyirci ile ilgili protokol hazırladı. Buna göre stadyumlar çeşitli sınıflandırmalara bölünecek. Stadyumlar-, büyüklüklerine göre 1, 2 veya 3. derecelere ayrılacak.

1. derece büyüklükteki stadyumlara 4 bin seyirci veya yüzde 50 seyirci kuralı getirilecek. Hangisi daha az seyirciye tekabül ediyorsa buna göre seyirci alınacak.

2. derece büyüklükteki stadyumlara ise 2 bin seyirci veya yüzde 50 seyirci alınacak. Daha küçük stadyumlarda ise seyirci sayısı bin ile sınırlandırılacak.