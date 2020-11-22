Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Leicester City: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Diogo Jota tarihe geçti

: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) tarihe geçti

9. hafta maçında sahasında Leicester'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri (K.K), ve kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:10
Liverpool Leicester City: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Diogo Jota tarihe geçti

'in 9. haftasında ile Cengiz Ünderli kozlarını paylaştı. Anfield'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Liverpool 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri (K.K), ve attı.

CENGİZ ÜNDER 62'DE GİRDİ!
Leicester City forması giyen A Milli yıldızımız Cengiz Ünder, 62. dakikada Harvey Barnes'in yerine oyuna dahil oldu.

DIOGO JOTA TARİHE GEÇTİ
Diogo Jota, Liverpool tarihindeki ilk 4 iç saha maçında birden gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Liverpool 2. sırada yer aldı. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Leicester City ise 18 puanla 4. sırada kaldı.

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