Liverpool Leicester City: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Diogo Jota tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Cengiz Ünderli Leicester City kozlarını paylaştı. Anfield'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Liverpool 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Jonny Evans (K.K), Diogo Jota ve Roberto Firmino attı.



CENGİZ ÜNDER 62'DE GİRDİ!

Leicester City forması giyen A Milli yıldızımız Cengiz Ünder, 62. dakikada Harvey Barnes'in yerine oyuna dahil oldu.

DIOGO JOTA TARİHE GEÇTİ

Diogo Jota, Liverpool tarihindeki ilk 4 iç saha maçında birden gol atan ilk oyuncu oldu.



Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Liverpool 2. sırada yer aldı. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Leicester City ise 18 puanla 4. sırada kaldı.