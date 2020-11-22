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Fulham Everton: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 9. haftasında Everton deplasmanda Fulham ile karşı  karşıya geldi. 'ta oynanan zorlu karşılaşma 'nin öğrencilerinin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli futbolcumuz zorlu karşılaşmada süre almadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:20
Fulham Everton: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 9. haftasında Fulham sahasında Everton'ı konuk etti. 'ta oynanan karşılaşma 'nin öğrencilerinin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Everton'a galibiyeti getiren goller Dominic Calvert-Lewin (2) ve Abdoulaye Doucoure'dan geldi.

Fulham'ın gollerini ise Bobby Reid ve Ruben Loftus-Cheek kaydetti.

Bu sonuçla Everton puanını 16'ya çıkardı, Fulham ise 4 puanda kaldı.

CENK TOSUN SÜRE ALMADI

Everton'da forma giyen milli futbolcumuz ise zorlu karşılaşmada süre almadı

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