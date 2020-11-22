Fulham Everton: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Fulham sahasında Everton'ı konuk etti. Craven Cottage'ta oynanan karşılaşma Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Everton'a galibiyeti getiren goller Dominic Calvert-Lewin (2) ve Abdoulaye Doucoure'dan geldi.
Fulham'ın gollerini ise Bobby Reid ve Ruben Loftus-Cheek kaydetti.
Bu sonuçla Everton puanını 16'ya çıkardı, Fulham ise 4 puanda kaldı.
CENK TOSUN SÜRE ALMADI
Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun ise zorlu karşılaşmada süre almadı