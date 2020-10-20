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'i şoke eden gelişme! şimdi de...

Premier Lig ekibi 'de 'e mobbing devam ediyor... Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN'in haberine göre 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın 25 kişilik Premier Lig kadrosuna alınmadı ve son maçına çıkacak. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 16:40
Mesut Özil'i şoke eden gelişme! Arsenal şimdi de...

İngiltere Premier Lig devi , ile yollarını ayırmak için her yolu deniyor.

ESPN'in haberine göre Ada devi, Mesut Özil'i 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil etmedi ve Mesut'un bir kez daha Arsenal forması giymesi halinde bunun son maçı olacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE
Öte yandan kısa süre önce Arsenal'in Mesut ile yollarını ayırmak ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı ifade edilirken, yıldız futbolcunun ile temasta olduğu iddia edilmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal, Mesut'a "gelecek" 9 aylık alacağı için toplam 3.4 milyon euro tazminat önerdi ancak bu teklif Özil'in avukatları tarafından kabul edilmedi.

Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için 15 milyon euroluk tazminat isteyen Mesut Özil, Gunners ile anlaşırsa Ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini fesih edecek ve bonservisini alacak.

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