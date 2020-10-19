İngilizler yazdı... Van Dijk'in yerine ilk aday Ozan Kabak!

Liverpool'un Everton'la oynadığı derbide dizinden sakatlanan ve ameliyat olacağı açıklanan Virgil van Dijk'ın en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kırmızılar, bu sezonun geri kalan kısmında büyük olasılıkla forma giyemeyecek olan Hollandalı yıldızın yerine stoper arayışlarına şimdiden başladı.

İLK ADAY OZAN KABAK

Ocak ayında kadrosuna takviye yapması beklenen Liverpool'un 5 ismi listesine aldığı belirtilirken, İngiliz basını, bu bölge için en güçlü adayın Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak olduğunu öne sürdü.

Mirror, Van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool'un potansiyel olarak yerine koyabileceği 5 ismi listelerken ilk sırada Ozan Kabak'a yer verildi. Haberde, milli yıldızın yaz transfer döneminde de İngiliz ekibinin gündemine geldiği ancak resmi bir girişimde bulunulmadığı ifade edildi.

SCHALKE 41 MİLYON POUND İSTEYECEK!

20 yaşındaki başarılı stoperin transferinde tek sorunun yüksek bonservis bedeli olduğu aktarıldı. Schalke'nin önümüzdeki yaz için oyuncuyu 41 milyon poundluk serbest kalma maddesi ile bırakabileceği ve öncesinde bir satışa sıcak bakmadığı belirtildi. Ancak acil bir stoper ihtiyacı doğan Liverpool'un, her şeye rağmen transferi ocak ayında bitirmek istediği aktarıldı.

Habere göre Liverpool'un transfer listesine aldığı diğer 4 isim ise şunlar: Antonio Rudiger, Nat Phillips, Rhys Williams, Ben White

OZAN'IN İDOLÜ VAN DIJK

Bu arada Ozan Kabak, daha önce Bundesliga'nın resmi sitesine yaptığı açıklamada, idolünün Virgil van Dijk olduğunu söylemişti. Genç stoper, "Benim kişisel hedefim belki iki, belki üç sene içerisinde üst düzey bir savunma oyuncusu olmak. Örneğin Virgil van Dijk gibi. O benim idolüm, gerçekten çok beğeniyorum. Tarzını ve oyununu seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.