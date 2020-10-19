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İngilizler yazdı... Dijk'in yerine ilk aday !

İngiliz devi , Everton derbisinde dizinden sakatlanan ve en az 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Virgil Dijk'ın yerine 5 aday belirledi. Ada basınında yer alan haberde, Kırmızılar'ın ocak ayında stoper bölgesine mutlaka bir takviye yapacağı belirtilirken, en güçlü adayın 04 forması giyen milli futbolcu olduğu öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
İngilizler yazdı... Van Dijk'in yerine ilk aday Ozan Kabak!

'un Everton'la oynadığı derbide dizinden sakatlanan ve ameliyat olacağı açıklanan Virgil Dijk'ın en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kırmızılar, bu sezonun geri kalan kısmında büyük olasılıkla forma giyemeyecek olan Hollandalı yıldızın yerine stoper arayışlarına şimdiden başladı.

İLK ADAY OZAN KABAK

Ocak ayında kadrosuna takviye yapması beklenen Liverpool'un 5 ismi listesine aldığı belirtilirken, İngiliz basını, bu bölge için en güçlü adayın 04 forması giyen milli futbolcu olduğunu öne sürdü.

Mirror, Van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool'un potansiyel olarak yerine koyabileceği 5 ismi listelerken ilk sırada Ozan Kabak'a yer verildi. Haberde, milli yıldızın yaz döneminde de İngiliz ekibinin gündemine geldiği ancak resmi bir girişimde bulunulmadığı ifade edildi.

SCHALKE 41 MİLYON POUND İSTEYECEK!
20 yaşındaki başarılı stoperin transferinde tek sorunun yüksek bonservis bedeli olduğu aktarıldı. Schalke'nin önümüzdeki yaz için oyuncuyu 41 milyon poundluk serbest kalma maddesi ile bırakabileceği ve öncesinde bir satışa sıcak bakmadığı belirtildi. Ancak acil bir stoper ihtiyacı doğan Liverpool'un, her şeye rağmen transferi ocak ayında bitirmek istediği aktarıldı.

Habere göre Liverpool'un transfer listesine aldığı diğer 4 isim ise şunlar: Antonio Rudiger, Nat Phillips, Rhys Williams, Ben White

OZAN'IN İDOLÜ VAN DIJK
Bu arada Ozan Kabak, daha önce Bundesliga'nın resmi sitesine yaptığı açıklamada, idolünün Virgil van Dijk olduğunu söylemişti. Genç stoper, "Benim kişisel hedefim belki iki, belki üç sene içerisinde üst düzey bir savunma oyuncusu olmak. Örneğin Virgil van Dijk gibi. O benim idolüm, gerçekten çok beğeniyorum. Tarzını ve oyununu seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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