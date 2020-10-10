Haberler İngiltere Premier Lig Victor Moses'in yeni durağı Spartak Moskova oldu!

'in yeni durağı oldu!

Bir dönem 'de de kiralık olarak forma giyen 'nin Nijeryalı kanat oyuncusu , Rus ekibi ile kiralık olarak anlaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:20
Victor Moses'in yeni durağı Spartak Moskova oldu!

ekiplerinden 'nin kadroda düşünmediği , yine kiralandı. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki kanat oyuncusunun, Rus takımlarından ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kariyerine altyapısında başlayan Victor Moses, 2012'de Wigan'dan Chelsea'ye olmuştu. Bu tarihten itibaren İngiliz ekibi tarafından sık sık kiralanan Nijeryalı yıldız , Stoke, West Ham, ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti.


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