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1-6 Tottenham | MAÇ SONUCU

'in 4. haftasında sahasında Tottenham'ı konuk etti. 'da oynanan zorlu mücadele 'nun öğrencilerinin 6-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 20:33
Manchester United 1-6 Tottenham | MAÇ SONUCU

'in 4'üncü haftasında sahasında Tottenham'ı konuk etti.

'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

SON VE KANE'DEN 2'ŞER GOL

'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri (2), Heung-Min Son (2), Tanguy Ndombele ve 'den geldi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 7'ye yükseltti, Manchester United ise 3 puanda kaldı.

MARTIAL KIZARDI

Zorlu karşılaşmanın 28'inci dakikasında Manchester United'ın Fransız yıldızı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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