Manchester United 1-6 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United sahasında Tottenham'ı konuk etti.
Old Trafford'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
SON VE KANE'DEN 2'ŞER GOL
Jose Mourinho'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Harry Kane (2), Heung-Min Son (2), Tanguy Ndombele ve Serge Aurier'den geldi.
Bu sonuçla Tottenham puanını 7'ye yükseltti, Manchester United ise 3 puanda kaldı.
MARTIAL KIZARDI
Zorlu karşılaşmanın 28'inci dakikasında Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kırmızı kartla oyun dışında kaldı.