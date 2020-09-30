O takım Manu

Barcelona'nın 17'lik genç starı Ansu Fati için gelen 136 milyon pound'luk teklifi geri çevirdiği iddia edilmişti. O takımın M. United olduğu ortaya çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın Gine Bissaulu oyuncunun 154 milyon pound'luk serbest kalma bedelini de ödemeye hazır olduğu belirtilirken; Barça'nın elini çabuk tuttuğu ifade edildi. Katalan devi, Ansu Fati'nin serbest kalma bedelini 363 milyon pound'a çıkarttı. Barcelona altyapısının son ürünü olan 17 yaşındaki hücumcu, sezonun ilk maçında Villarreal karşısında 2 gol, 1 asistle oynayarak dikkatleri çekti.