Pep Guardiola para saçıyor

MAnchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibinin başında savunma hattına para harcamaya devam ediyor. City, son olarak Portekizli stoper Ruben Dias için Benfica ile anlaştı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu için 62 milyon sterlin ödenecek. Dias, Guardiola'nın İngiliz ekibinin başında savunmaya yaptığı 9. transfer oldu. City'nin transferleri şöyle: Stones (47.5), Mendy (52), Walker (45), Laporte, (57), Danilo (26.5), Angelino (11), Cancelo (60), Ake (41). Şampiyonlar Ligi'nde dört yılda çeyrek finalin ötesine geçemeyen İspanyol hocanın, defans hattına aldığı 9 oyuncu için 402 milyon euro harcaması çok tartışıldı.