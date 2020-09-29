Haberler İngiltere Premier Lig Pep Guardiola para saçıyor

para saçıyor

Portekizli stoper ’ı eden Manchester City, Guardiola yönetiminde defans hattını kurmak için 400 milyon sterlinden fazla harcadı. Dias ve Cancelo en pahalı isimler oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Pep Guardiola para saçıyor

MAnchester City Teknik Direktörü , İngiliz ekibinin başında savunma hattına para harcamaya devam ediyor. City, son olarak Portekizli stoper için ile anlaştı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu için 62 milyon sterlin ödenecek. Dias, Guardiola'nın İngiliz ekibinin başında savunmaya yaptığı 9. oldu. City'nin transferleri şöyle: Stones (47.5), Mendy (52), Walker (45), Laporte, (57), Danilo (26.5), Angelino (11), Cancelo (60), Ake (41). Şampiyonlar Ligi'nde dört yılda çeyrek finalin ötesine geçemeyen İspanyol hocanın, defans hattına aldığı 9 oyuncu için 402 milyon euro harcaması çok tartışıldı.

BİZE ULAŞIN