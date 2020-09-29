Haberler İngiltere Premier Lig Jose Mourinho: 48 saat içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı

: içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı

'nda Tottenham, bir diğer ekibi olan ile karşı karşıya gelirken, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadeleyi penaltı vuruşlarıyla kazanarak rakibini kupa dışına itti. Karşılaşma sonrası Tottenham'ın tecrübeli çalıştırıcısı ilginç açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:30
Jose Mourinho: 48 saat içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı

Tottenham'ın ezeli rakibi 'yi penaltılarla kupa dışına ittiği mücadele sonrası tecrübeli çalıştırıcı açıklamalarda bulundu. Mou yaptığı açıklamada, maçların sıklığından şikayet ederken, oyun içerisinde tuvalete giden Dier'in pozisyonu sonrası çılgına dönerken bu durumu takımın peş peşe maçlara çıkmasına bağladı. İşte Mourinho'nun o açıklamaları...

" içinde yeni bir maça çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli; bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı. Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı."

Öte yandan Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek 'nda tur atlayan Tottenham'da tuhaf olaylar yaşandı.

Dakikalar 76'yı gösterirken Tottenham savunmacısı kenardan izin alarak tuvalet ihtiyacını gidermek için sahadan çıktı. Bu sırada Chelsea, Odoi ile net bir pozisyondan faydalanamadı.

Çılgına dönen Jose Mourinho tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden soyunma odasına indi. 3 dakika sonra gelen gol turu getirdi.

Eric Dier konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

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