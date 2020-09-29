Jose Mourinho: 48 saat içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı

Tottenham'ın ezeli rakibi Chelsea'yi penaltılarla kupa dışına ittiği mücadele sonrası tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Mou yaptığı açıklamada, maçların sıklığından şikayet ederken, oyun içerisinde tuvalete giden Dier'in pozisyonu sonrası çılgına dönerken bu durumu takımın peş peşe maçlara çıkmasına bağladı. İşte Mourinho'nun o açıklamaları...

"48 saat içinde yeni bir maça çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli; bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı. Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı."

Öte yandan Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan Tottenham'da tuhaf olaylar yaşandı.

Dakikalar 76'yı gösterirken Tottenham savunmacısı Eric Dier kenardan izin alarak tuvalet ihtiyacını gidermek için sahadan çıktı. Bu sırada Chelsea, Odoi ile net bir pozisyondan faydalanamadı.

Çılgına dönen Jose Mourinho tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden soyunma odasına indi. 3 dakika sonra gelen gol turu getirdi.

Eric Dier konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.