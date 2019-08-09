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09 Ağustos 2019, Cuma
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sezona farklı galibiyetle başladı

Liverpool sezona farklı galibiyetle başladı

'de sezonun açılış maçında , sahasında 'yi 4-1 mağlup etti

'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında , sahasında 'yi 4-1 yendi.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Grant Hanley (kendi kalesine), 19. dakikada Muhammed Salah, 28. dakikada Virgil van Dijk ve 42. dakikada Divock Origi attı.

Konuk takımın tek golünü 64. dakikada Teemu Pukki kaydetti.

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, 39. dakikada sakatlanarak yerini Adrian'a bıraktı.

Liverpool, 14 Ağustos Çarşamba günü maçında ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

  1. 10.08.2019
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