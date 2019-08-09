İlkay Gündoğan sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini resmen uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncuyla 2023'e kadar sürecek yeni bir kontrat imzalandığı ifade edildi. İlkay'ın kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalmıştı.

Kariyerine Hessler altyapısında başlayan İlkay Gündoğan, 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu tam 27 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Gündoğan, 2016 yılından beri Manchester City'de forma giyiyor.



