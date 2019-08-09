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09 Ağustos 2019, Cuma
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sözleşmesini uzattı

İlkay Gündoğan sözleşmesini uzattı

ekiplerinden forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , kulübü ile sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz ekibi , Türk asıllı Alman futbolcusu 'ın sözleşmesini resmen uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncuyla 2023'e kadar sürecek yeni bir kontrat imzalandığı ifade edildi. İlkay'ın kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalmıştı.

Kariyerine Hessler altyapısında başlayan İlkay Gündoğan, 2011 yılında 'a transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu tam 27 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Gündoğan, 2016 yılından beri Manchester City'de forma giyiyor.


  1. 09.08.2019
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