Brighton'da teknik direktörlüğe Potter getirildi – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'da teknik direktörlüğe Potter getirildi

Brighton'da teknik direktörlüğe Potter getirildi

İngiltere ekibi & 'da teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chris Hughton'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İngiliz çalıştırıcı Potter ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı İsveç ekibi Östersunds'ta 2010-2018 yıllarında görev yapan 44 yaşındaki Potter, bu sezon İngiltere Championship takımı Swansea City'yi çalıştırmıştı.

& , bu sezon 36 puan toplayarak 17. sırada yer aldığı 'de kalmayı başarmıştı.

  1. 20.05.2019
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