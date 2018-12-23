Tottenham 3 puanı 6 golle aldı
23 Aralık 2018, Pazar
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3 puanı 6 golle aldı

Tottenham 3 puanı 6 golle aldı

'in 18. haftasında , Everton'ı 6-2 yendi.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında Everton, 'ı ağırladı. Tottenham, Son (2), Kane (2), Dele Alli ve Eriksen'in golleriyle sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Milli futbolcu 'un 83. dakikada oyuna girdiği Everton'ın gollerini, Walcott ve Sigurdsson kaydetti.

Puanını 42'ye çıkaran Tottenham, 3'üncü, 24 puanda kalan Everton ise 11. sırada yer aldı.

  1. 23.12.2018 22:21
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