İngiltere Premier Lig'de 2017/18 sezonunu rekorları alt üst ederek şampiyon tamamlayan Manchester City, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren en genç futbolcu olarak dikkatleri üzerine toplayan Avustralyalı genç kanat oyuncusu Daniel Arzani, City Football Group bünyesinde bulunan Melbourne City'den yine aynı girişimin amiral gemisi olarak görülen Manchester City'ye transfer oldu.

2 YILLIĞINA İSKOÇYA'YA!

19 yaşındaki İran asıllı Avustralyalı genç yıldız, Manchester City ile 5 yıllık sözleşmeyi imzalar imzalamaz İngiliz devi tarafından 2 yıllığına İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'e kiralandı.

DANIEL ARZANI KİMDİR?

Futbola Avustralya'nın Eastern Suburbs kulübünde başlayan genç yıldız, 2016 yılının yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmaksızın Melbourne City'nin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Avustralya A-League'de çıktığı 18 maçta 1.194 dakika süre alan Daniel Arzani, sahada kaldığı süre boyunca takımına toplamda 2 gol 3 asist katkısında bulundu.