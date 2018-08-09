Manchester City Daniel Arzani'yi kadrosuna kattı!
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'yi kadrosuna kattı!

    Manchester City Daniel Arzani'yi kadrosuna kattı!

    , 'nda yer alan en genç oyuncu olarak dikkatleri üzerine çeken 'yi kadrosuna kattı.

    'de 2017/18 sezonunu rekorları alt üst ederek şampiyon tamamlayan , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Rusya 'nda boy gösteren en genç futbolcu olarak dikkatleri üzerine toplayan Avustralyalı genç kanat oyuncusu , City Football Group bünyesinde bulunan 'den yine aynı girişimin amiral gemisi olarak görülen Manchester City'ye transfer oldu.

    2 YILLIĞINA İSKOÇYA'YA!

    19 yaşındaki İran asıllı Avustralyalı genç yıldız, Manchester City ile 5 yıllık sözleşmeyi imzalar imzalamaz İngiliz devi tarafından 2 yıllığına İskoçya'nın köklü kulüplerinden 'e kiralandı.

    DANIEL ARZANI KİMDİR?

    Futbola 'nın Eastern Suburbs kulübünde başlayan genç yıldız, 2016 yılının yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmaksızın Melbourne City'nin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Avustralya A-League'de çıktığı 18 maçta 1.194 dakika süre alan Daniel Arzani, sahada kaldığı süre boyunca takımına toplamda 2 gol 3 asist katkısında bulundu.

    1. 9.8.2018 10:44
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