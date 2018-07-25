Emery, eski yıldızına talip – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Emery, eski yıldızına talip

    Emery, eski yıldızına talip

    Arsene Wenger sonrasında Unai Emery ile yeni bir yapılanmaya giden , Steven N'Zonzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

    Topçular'ın, İspanyol teknik adamın eski öğrencisi olan Fransız orta saha için serbest kalma bedeli olan 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.

    N'Zonzi, 'nda 5 maçta görev yaparak şampiyonluk yaşamıştı.
    1. 25.7.2018
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