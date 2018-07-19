Alisson Becker rekor bonservisle Liverpool'da! Dünyanın en pahalı kalecisi oldu – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    rekor bonservisle 'da! Dünyanın en pahalı kalecisi oldu

    Alisson Becker rekor bonservisle Liverpool'da! Dünyanın en pahalı kalecisi oldu

    ekiplerinden , kaleci bonservis rekorunu kırarak (75 milyon Euro) Roma'nın Brezilyalı kalecisi 'i kadrosuna kattı.

    ekiplerinden , 75 milyon Euro ile 'bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis' bedelini ödeyerek, Roma'nın Brezilyalı kalecisi 'i kadrosuna kattı.

    En pahalı kaleci transferi ünvanı 2001 yılında 53 milyon euro'yla Parma'dan 'a imza atan 'a aitti. Geçtiğimiz sezon 40 milyon euro'ya 'dan 'ye transfer olan Ederson da böylece en pahalı üçüncü kaleci konumuna gerilemiş oldu.

    Liverpool resmi sitesinden yapılan açıklamada kontratın detaylarına yer verilmezken, Alisson Becker imza sonrası yaptığı açıklamada, ''Çok mutluyum. Bu kadar prestijli ve sürekli kazanmaya odaklı bir kulüpte forma giyecek olmak, bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Emin olabilirsiniz ki bu forma için her şeyimi veririm'' ifadelerini kullandı.

    Brezilya ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren Alisson Becker, Roma ile geçen sezon
    1. 20.7.2018 00:28
    2. Güncelleme: 20.7.2018 00:30
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