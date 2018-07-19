Alisson Becker rekor bonservisle Liverpool'da! Dünyanın en pahalı kalecisi oldu
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kaleci bonservis rekorunu kırarak (75 milyon Euro) Roma'nın Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'i kadrosuna kattı.
En pahalı kaleci transferi ünvanı 2001 yılında 53 milyon euro'yla Parma'dan Juventus'a imza atan Gianluigi Buffon'a aitti. Geçtiğimiz sezon 40 milyon euro'ya Benfica'dan Manchester City'ye transfer olan Ederson da böylece en pahalı üçüncü kaleci konumuna gerilemiş oldu.
Liverpool resmi sitesinden yapılan açıklamada kontratın detaylarına yer verilmezken, Alisson Becker imza sonrası yaptığı açıklamada, ''Çok mutluyum. Bu kadar prestijli ve sürekli kazanmaya odaklı bir kulüpte forma giyecek olmak, bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Emin olabilirsiniz ki bu forma için her şeyimi veririm'' ifadelerini kullandı.
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- 20.7.2018 00:28
- Güncelleme: 20.7.2018 00:30
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