Mahrez’e 67 milyon euro – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’e 67 milyon euro

    Mahrez’e 67 milyon euro
    ekibi , Leicester City'den Riyad 'in peşinde... M.City'nin, 27 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 67 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
    1. 4.7.2018
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