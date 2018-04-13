Premier Lig'de gelecek sezon da "VAR" yok
İngiltere Premier Lig ekipleri, 2018-2019 sezonu için Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılmaması yönünde oy verdi.
Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin 2018-2019 sezonunda da VAR'ın test aşamasında kullanılması hususunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Öte yandan, 2018-2019 sezonunda Federasyon ve Lig Kupası'nda VAR'dan yararlanmaya devam edileceği kaydedildi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:31
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Premier Lig'de gelecek sezon da "VAR" yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.