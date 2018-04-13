Premier Lig'de gelecek sezon da "VAR" yok – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'de gelecek sezon da "VAR" yok

    Premier Lig'de gelecek sezon da "VAR" yok

    İngiltere ekipleri, 2018-2019 sezonu için Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılmaması yönünde oy verdi.

    'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin 2018-2019 sezonunda da VAR'ın test aşamasında kullanılması hususunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

    Öte yandan, 2018-2019 sezonunda Federasyon ve Lig Kupası'nda VAR'dan yararlanmaya devam edileceği kaydedildi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:31
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