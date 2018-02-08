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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    En iyi Belçikalı futbolcu Hazard

    En iyi Belçikalı futbolcu Hazard

    ekiplerinden 'nin yıldız ismi , yurt dışında oynayan en iyi Belçikalı futbolcu seçildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki hücum futbolcusu Hazard'ın, 2017 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği belirtildi.

    Belçika futbolunda en iyilerin belirlendiği törende Hazard'ın, diğer İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne ve İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens'i geride bırakıp ödülü alması dikkati çekti.

    Bu ödülü ilk kez kazanan Hazard, 2012'den beri oynadığı Chelsea'de 283 maça çıkıp 85 gole imza attı.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:26
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