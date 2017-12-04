 ‘Umarım sakatlanırlar’ – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    ‘Umarım sakatlanırlar’

    ‘Umarım sakatlanırlar’
    Manchester United'ın Fransız futbolcusu Pogba, ilginç bir şampiyonluk temennisinde bulundu. Tecrübeli orta saha, lider Manchester City'nin puan kaybetmesini umduğunu belirterek, "Bunu söylemek istemezdim ama umarım City'nin bazı önemli oyuncuları sakatlanır. Belki o zaman bir fark oluşturabiliriz" dedi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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