 City seriyi 13'e çıkardı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    City seriyi 13'e çıkardı

    City seriyi 13'e çıkardı

    İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında , konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 yendi.

    Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip West Ham United, 44. dakikada Angelo Ogbonna'nın attığı golle 1-0 üstün geçti. İkinci yarıda baskılı oynayan , 57. dakikada Nicolas Otamendi ve 83. dakikada David Silva'nın attığı gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla ligde üst üste 13. galibiyetini alan Manchester ekibi, puanını 43'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. West Ham United ise 10 puanla 19. sırada yer aldı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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