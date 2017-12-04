City seriyi 13'e çıkardı
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 yendi.
Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip West Ham United, 44. dakikada Angelo Ogbonna'nın attığı golle 1-0 üstün geçti. İkinci yarıda baskılı oynayan Manchester City, 57. dakikada Nicolas Otamendi ve 83. dakikada David Silva'nın attığı gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde üst üste 13. galibiyetini alan Manchester ekibi, puanını 43'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. West Ham United ise 10 puanla 19. sırada yer aldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
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İlk peşinde
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Vaziyeti korumanın en iyi yolu maçı berabere bitirmen Rıza hoca ,ama çok zor.
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Olaylı maç sona erdi
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Uerolig şampiyonu sahanıza gelmiş size basketbol resitali sunuyor , sizin yaptığınıza bakın , trabzon seyircisi akıllanmaz.
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Müjdeyi menajeri verdi
Toplam 3
Yorum
mehmet dal tudoru gönderin acilen.teknik direktürlükle alakası yok
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