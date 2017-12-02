Guardiola’nın başı dertte

İNGİLTERE Futbol Federasyonu, Manchester City'nin Southampton'u 90+6'da Sterling'in golüyle 2-1 yendiği maçın ardından, rakip takım futbolcusu Nathan Redmond'un üstüne yürüyen City teknik direktörü Pep Guardiola'dan savunma istedi. İspanyol teknik adam maçın ardından olayla ilgili, ""Ona ne kadar iyi oyuncu olduğunu söyledim. Southampton çok iyi oyunculara sahip ama maç boyunca zaman harcamak için oynadılar" ifadelerini kullanmıştı