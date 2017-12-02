 Chelsea, Hazard ile güldü! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Hazard ile güldü!

    Chelsea, Hazard ile güldü!

    İngiltere Premier Lig'de 15. haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren , konuk ettiği 'ı 3-1 yendi.

    Premier Lig'de 15. haftanın açılış maçında son şampiyon , Stamford Bridge Stadı'nda 'ı ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Newcastle United, 12. dakikada Dwight Gayle'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 21. dakikada Eden Hazard, 33. dakikada Alvaro Morata'nın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

    İkinci yarıya da etkili başlayan Chelsea'de 74'üncü dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Belçikalı Hazard, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Chelsea, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Puanını 32'ye çıkaran Chelsea, lider Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirerek üçüncü sırada yer aldı. Newcastle United ise 15 puanla 12'nci sırada kaldı.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea, Hazard ile güldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN