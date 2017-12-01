Rudiger'in son hali şoke etti!
Chelsea'nin konuğu Swansea City'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü atan Alman savunmacı Antonio Rudiger'in delinen ayakkabası Ada'da gündem oldu. Michy Batshuayi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım futbolseverleri şoke etti.
Swansea'den bir oyuncunun krampon çivisi ile delinen ayakkabı ve çoraptaki kan lekelerine rağmen Rüdiger'in bir sakatlığı bulunmazken Alman savunmacı ağır bir sakatlığı ucuz atlattı. Maçın ardından soyunma odasında ayakkabı ve çorabın fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşan Batshuayi, ayakkabı üreticisine "Nike bu ne?" ifadeleriyle mesaj gönderdi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:41
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Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
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''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
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Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
Rudiger'in son hali şoke etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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