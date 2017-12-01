 Rudiger'in son hali şoke etti! – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Rudiger'in son hali şoke etti!

    Rudiger'in son hali şoke etti!

    'nin konuğu Swansea City'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü atan Alman savunmacı 'in delinen ayakkabası Ada'da gündem oldu. Michy Batshuayi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım futbolseverleri şoke etti.

    İngiltere Premier League'de 'nin konuğu Swansea City'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Chelsea'nin genç yıldızı Michy Batshuayi'nin yaptığı paylaşım takipçilerini şoke ederken Ada basınında da gündeme oturdu. Maçın 55. dakikasında takımına galibiyeti getiren savunmacı Antonio Rüdiger'in ayakkabısındaki delik ve çorabındaki kan izi dikkat çekti.



    Swansea'den bir oyuncunun krampon çivisi ile delinen ayakkabı ve çoraptaki kan lekelerine rağmen Rüdiger'in bir sakatlığı bulunmazken Alman savunmacı ağır bir sakatlığı ucuz atlattı. Maçın ardından soyunma odasında ayakkabı ve çorabın fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşan Batshuayi, ayakkabı üreticisine "Nike bu ne?" ifadeleriyle mesaj gönderdi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:41
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