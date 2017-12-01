Emre Can %80 Juventus'ta

SERIE A'DA BAŞARILI OLUR'

Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ın Serie A'da başarılı olacağını dile getiren Bierhoff, "Emre Can kesinlikle Serie A'da başarılı olacaktır. Inter de olabilir ancak İtalya'da oynayacaksa bu takım Juventus olmalı" ifadelerini kullandı.

Emre Can'ın Juventus'a transfer ihtimali hakkında konuşan Bierhoff, "Emre Can gelecek sezon yüzde 80 Juventus'ta oynayacak." dedi.

JUVENTUS AÇIKLAMIŞTI

Juventus CEO'su Beppe Marotta, bonservissiz bir şekilde Emre Can'ı transfer edebileceklerini belirtti ve "Bonservis ödenmeden yapılabilecek lüks bir transfer olur. Transfer sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.