Alman Milli Takımı'nda Teknik Direktör Joachim Löw'ün yardımcısı Oliver Bierhoff, Emre Can'ın önümüzdeki sezon Juventus'ta oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
SERIE A'DA BAŞARILI OLUR'
Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ın Serie A'da başarılı olacağını dile getiren Bierhoff, "Emre Can kesinlikle Serie A'da başarılı olacaktır. Inter de olabilir ancak İtalya'da oynayacaksa bu takım Juventus olmalı" ifadelerini kullandı.
Emre Can'ın Juventus'a transfer ihtimali hakkında konuşan Bierhoff, "Emre Can gelecek sezon yüzde 80 Juventus'ta oynayacak." dedi.
JUVENTUS AÇIKLAMIŞTI
Juventus CEO'su Beppe Marotta, bonservissiz bir şekilde Emre Can'ı transfer edebileceklerini belirtti ve "Bonservis ödenmeden yapılabilecek lüks bir transfer olur. Transfer sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:19
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Ekici'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
bosphorus Ekiciye sağlık ekibinin yanında kadro açılsın.. Bu gidişle onların yanından hiç ayrılmayacak gibi.
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2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un
Toplam 2
Yorum
kg Yanılmam istatikler fıratın Beşiktaşı ince ince doğruyacağını gösteriyor
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
asfdasf reklam kokan harekletler hocam
Emre Can %80 Juventus'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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