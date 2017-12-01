 Emre Can %80 Juventus'ta – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    %80 'ta

    Emre Can %80 Juventus'ta

    Alman Milli Takımı'nda Teknik Direktör Joachim Löw'ün yardımcısı Oliver Bierhoff, 'ın önümüzdeki sezon 'ta oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

    SERIE A'DA BAŞARILI OLUR'
    ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'ın Serie A'da başarılı olacağını dile getiren Bierhoff, "Emre Can kesinlikle Serie A'da başarılı olacaktır. Inter de olabilir ancak İtalya'da oynayacaksa bu takım olmalı" ifadelerini kullandı.

    Emre Can'ın Juventus'a transfer ihtimali hakkında konuşan Bierhoff, "Emre Can gelecek sezon yüzde 80 Juventus'ta oynayacak." dedi.

    JUVENTUS AÇIKLAMIŞTI
    Juventus CEO'su Beppe Marotta, bonservissiz bir şekilde Emre Can'ı transfer edebileceklerini belirtti ve "Bonservis ödenmeden yapılabilecek lüks bir transfer olur. Transfer sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:19
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