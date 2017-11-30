Manchester City son dakikada kazandı
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'ı son dakika golüyle 2-1 yenerek üst üste 12. galibiyetini elde etti. Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Huddersfield Town'ı 5-0 yendikleri maçta bir gol, 2 asistle oynadı
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, sahasında Southampton'ı son dakika golüyle 2-1 yenerek art arda 12. galibiyetine ulaştı.
Premier Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı. Manchester City'ye 14. haftada Southampton karşısında galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada kendi kalesine Virgil van Dijk ve 90+6. dakikada Raheem Sterling attı. Konuk takım tek golünü, 75. dakikada Oriol Romeu ile buldu.
Bu sonuçla puanını 40 yapan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Southampton, 16 puanla 11. sırada kaldı.
- Mesut Özil'den bir gol, 2 asist
Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Arsenal'ın evinde Huddersfield Town'ı 5-0 yendiği maçta bir gol, 2 asist kaydetti.
Arsenal'ın golleri 3. dakikada Alexandre Lacazette, 68 ve 87. dakikalarda Olivier Giroud, 69. dakikada Alexis Sanchez ve 72. dakikada Mesut Özil'den geldi.
Peş peşe 3. galibiyetini elde eden Arsenal, 28 puanla 4. sırada yer aldı. Huddersfield Town, 15 puanda kaldı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Arsenal-Huddersfield Town: 5-0
Bournemouth-Burnley: 1-2
Chelsea-Swansea City: 1-0
Everton-West Ham United: 4-0
Manchester City-Southampton: 2-1
Stoke City-Liverpool: 0-3
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:00
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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