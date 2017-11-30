Jose Mourinho eleştiriliyor
Manchester United ile Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Jose Mourinho, defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor ancak Premier Lig'de en çok gol atan ikinci takım olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Premier Lig'de Manchester City, 90+7'de attığı golle Southampton'ı mağlup etti ve en yakın takipçisi Manchester United ile puan farkını korudu. 12 puanlık farkı eritmek için çabalayan Jose Mourinho bu sezon defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor. Ancak Premier Lig'de 14 haftalık istatistikler gösteriyor ki, Manchester United ligde en çok gol atan ikinci takım. 'Kırmızı-şeytanlar' bu sezon ligde 32 gol kaydederken, Premier Lig'de rekorları alt üst eden Manchester City ise 44 gol kaydetti.
Premier Lig'de bu sezon en çok gol atan takımlar şöyle;
Manchester City - 44 gol
Manchester United - 32 gol
Arsenal - 28 gol
Liverpool - 28 gol
Chelsea - 25 gol
Tottenham - 22 gol
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:16
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Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
Toplam 2
Yorum
06 emre Galatasaray hatırlatır ona sıkıntı yok :D
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 17
Yorum
61ci R.O.K. gitti diye sevindik. Şimdi de O.R.K. çıktı başımıza. erken sevinmişiz. bu daha beter mide bulandırıcı.
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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 6
Yorum
Murat Bu hakem verildiğine göre demek ki Beşiktaş'ın derbiyi kazanması istenmiyor kısa ve net :)
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