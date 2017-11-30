 Jose Mourinho eleştiriliyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
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    eleştiriliyor

    <a href="/index/jose-mourinho?id=48d4ccfa-0ab9-4a3c-89d6-14da358ba565" class="" rel="tag">Jose Mourinho</a> eleştiriliyor

    Manchester United ile Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren , defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor ancak Premier Lig'de en çok gol atan ikinci takım olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

    Premier Lig'de Manchester City, 90+7'de attığı golle Southampton'ı mağlup etti ve en yakın takipçisi Manchester United ile puan farkını korudu. 12 puanlık farkı eritmek için çabalayan bu sezon defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor. Ancak Premier Lig'de 14 haftalık istatistikler gösteriyor ki, Manchester United ligde en çok gol atan ikinci takım. 'Kırmızı-şeytanlar' bu sezon ligde 32 gol kaydederken, Premier Lig'de rekorları alt üst eden Manchester City ise 44 gol kaydetti.

    Premier Lig'de bu sezon en çok gol atan takımlar şöyle;

    Manchester City - 44 gol
    Manchester United - 32 gol
    Arsenal - 28 gol
    Liverpool - 28 gol
    Chelsea - 25 gol
    Tottenham - 22 gol

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:16
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