West Bromwich'de Pardew dönemi
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, teknik direktörlüğe Alan Pardew'i getirdi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Galli teknik adam Tony Pulis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 56 yaşındaki Pardew'in getirildiği kaydedildi.
Son olarak 2015-16 sezonunda Crystal Palace'ı çalıştıran İngiliz teknik adam, ligdeki ilk sınavında cumartesi günü eski takımına karşı puan mücadelesi verecek. Pardew, West Bromwich Albion'ın 2011 yılından bu yana altıncı teknik direktörü oldu.
Premier Lig'de 14 hafta sonunda 12 puan toplayan West Bromwich Albion, 16. sırada bulunuyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:22
-
Tzavellas'tan Maicon'a: Kavgaya hazırım!
Toplam 2
Yorum
03 Yunan'dan dostmu olur. Zaten Yunan Çoçugu değilmi
-
Tudor, Dolmabahçe’de ilk peşinde
Toplam 1
Yorum
Aslan HADI BAKALIM INSALLAH !
-
Aslan derbi galibiyetine hasret
Toplam 1
Yorum
Aslan DERBYLERDE TUDOR SASIRTIYOR NEYI AMACLADIGINI KENDISIDE BILMIYOR SACMA SAPAN KADRO VE DIZILIS YAPIYOR HERSEYE RAGMEN SAMPIYON OLMALIYIZ !
West Bromwich'de Pardew dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.