West Bromwich'de Pardew dönemi

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Galli teknik adam Tony Pulis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 56 yaşındaki Pardew'in getirildiği kaydedildi.

Son olarak 2015-16 sezonunda Crystal Palace'ı çalıştıran İngiliz teknik adam, ligdeki ilk sınavında cumartesi günü eski takımına karşı puan mücadelesi verecek. Pardew, West Bromwich Albion'ın 2011 yılından bu yana altıncı teknik direktörü oldu.

Premier Lig'de 14 hafta sonunda 12 puan toplayan West Bromwich Albion, 16. sırada bulunuyor.