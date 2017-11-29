 West Bromwich'de Pardew dönemi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    West Bromwich'de Pardew dönemi

    West Bromwich'de Pardew dönemi

    İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, teknik direktörlüğe Alan Pardew'i getirdi.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Galli teknik adam Tony Pulis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 56 yaşındaki Pardew'in getirildiği kaydedildi.

    Son olarak 2015-16 sezonunda Crystal Palace'ı çalıştıran İngiliz teknik adam, ligdeki ilk sınavında cumartesi günü eski takımına karşı puan mücadelesi verecek. Pardew, West Bromwich Albion'ın 2011 yılından bu yana altıncı teknik direktörü oldu.

    Premier Lig'de 14 hafta sonunda 12 puan toplayan West Bromwich Albion, 16. sırada bulunuyor.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:22
    Etiketler:
    WBA
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