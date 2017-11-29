Manchester United zirve takibini sürdürdü

Premier Lig'in 14. haftasında Watford'a konuk olan Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 25. dakikalarda Ashley Young, 32. dakikada Anthony Martial ve 86. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Watford'un golleri 77. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 84. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.

Bu sonuçla puanını 32 yapan Manchester United, lider Manchester City'yi takibini sürdürdü.

Üst sıralardan uzaklaşmama mücadelesi veren Tottenham, Leicester City deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Jamie Vardy ve 45+1. dakikada Riyad Mahrez, Tottenham'ın golünü 79. dakikada Harry Kane attı.

Leicester City ligde üç maç sonra kazanarak puanını 17 yaptı. 24 puanı bulunan Tottenham'ın galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Günün diğer maçlarında ise Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace 0-0, West Bromwich ile Newcastle United 2-2 berabere kaldı.