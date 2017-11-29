Manchester United zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Watford'u 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Premier Lig'in 14. haftasında Watford'a konuk olan Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 25. dakikalarda Ashley Young, 32. dakikada Anthony Martial ve 86. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Watford'un golleri 77. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 84. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.
Bu sonuçla puanını 32 yapan Manchester United, lider Manchester City'yi takibini sürdürdü.
Üst sıralardan uzaklaşmama mücadelesi veren Tottenham, Leicester City deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Jamie Vardy ve 45+1. dakikada Riyad Mahrez, Tottenham'ın golünü 79. dakikada Harry Kane attı.
Leicester City ligde üç maç sonra kazanarak puanını 17 yaptı. 24 puanı bulunan Tottenham'ın galibiyet hasreti üç maça çıktı.
Günün diğer maçlarında ise Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace 0-0, West Bromwich ile Newcastle United 2-2 berabere kaldı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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