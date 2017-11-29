David Silva imzalıyor
Yaz transfer sezonunda Manchester City'den ayrılacağı iddia edilen David Silva, kulübüyle yeni sözleşme imzalayacak.
Manchester City'nin 43 milyon sterlinlik Bernardo Silva transferinin ardından David Silva'nın takımdan gideceği düşünülüyordu. Bu süreçte kalitesini ortaya koyan İspanyol yıldızın kulübüyle olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatacağı kaydedildi.
Sözleşmesin bitimine 18 ay kalan 31 yaşındaki oyun kurucu, teknik direktör Pep Guardiola'nın bir numaralı gözdelerinden.
Adı son yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan yıldız orta saha, aldığı tekliflere rağmen İngiltere Premier Lig'de kalmaya karar kılmıştı.
Guardiola takımda kalmasını çok istediği Silva hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yeni sözleşme imzaladığı anda en çok biz mutlu olacağız. Yaya Toure, Joe Hart, Pablo Zabaleta ve birçok oyuncu gibi kulübün gerçek bir efsanesi o. Onun kulüp için yaptıkları gelecekte tarihin altın sayfalarında yazacak. Umarım önümüzdeki senelerde burada oynamaya devam eder."
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:41
-
Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 1
Yorum
ONURSUZ KIVRAK Agziniza saglik terbiyesizlik yapacagina , oyununa baksan cok uzaga degil kendi yedigin gollere de bak
-
Beşiktaş'tan Tevez bombası
Toplam 14
Yorum
Kartal Demba ba ilac olur bize, disarida macera aramaya gerek yok
-
G.Saray'dan UEFA çıkarması
Toplam 9
Yorum
gsssssss 3 yıldır yatan van persie 15m euro odmedık bıde 1 mılyonluk ozan ve maıcondan az gol atan forvetler almadık sız batmadıysnz biz hiç batmayız
David Silva imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.