Manchester City'nin 43 milyon sterlinlik Bernardo Silva transferinin ardından David Silva'nın takımdan gideceği düşünülüyordu. Bu süreçte kalitesini ortaya koyan İspanyol yıldızın kulübüyle olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatacağı kaydedildi.

Sözleşmesin bitimine 18 ay kalan 31 yaşındaki oyun kurucu, teknik direktör Pep Guardiola'nın bir numaralı gözdelerinden.

Adı son yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan yıldız orta saha, aldığı tekliflere rağmen İngiltere Premier Lig'de kalmaya karar kılmıştı.

Guardiola takımda kalmasını çok istediği Silva hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yeni sözleşme imzaladığı anda en çok biz mutlu olacağız. Yaya Toure, Joe Hart, Pablo Zabaleta ve birçok oyuncu gibi kulübün gerçek bir efsanesi o. Onun kulüp için yaptıkları gelecekte tarihin altın sayfalarında yazacak. Umarım önümüzdeki senelerde burada oynamaya devam eder."