Arsenal’de kalıyorlar!

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in ayrılacağı iddialarına ilişkin, "Onlar sezon sonuna kadar takımda kalacak. Sonra burada devam edecekler mi bunu bilmem imkansız. Lakin onların sezon sonuna kadar sözleşmeleri var" ifadelerini kullandı.