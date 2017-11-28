Wenger'den flaş Mesut Özil açıklaması
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, yıldız oyuncuları Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in devre arasında ayrılmalarına izin vermeyeceğini söyledi.
Adı Barcelona'yla anılan ve hatta Katalan ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Mesut Özil ve İngiliz basınında mutsuz olduğu, bu nedenle takımdan ayrılmak istediği defalarca gündeme getirilen Alexis Sanchez için birinci ağızdan açıklama geldi.
Topçular'ın Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, verdiği özel röportajda Mesut ve Sanchez için net ifadeler kullandı.
"Arsenal taraftarları Mesut ve Alexis'in kaderini merak ediyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacakları söyleniyor. Bu transferlere izin verecek misiniz?" sorusuna Wenger şu yanıtı verdi:
"Hem Mesut hem de Alexis, 1 Şubat'ta yine Arsenal forması giyiyor olacaklar. Transferlerine onay vermiyorum. Bunu defalarca söyledim. İkisi de dünya yıldızı ve haklarında transfer iddiaları çıkması gayet doğal. Ama gitmelerine izin vermeyeceğim. Bu kararı zaten sezon başında vermiştik, yeni bir şey değil. Önümüzdeki sezon içinse kesin bir şey söyleyemem. Bunun kararını sadece ben vermeyeceğim."
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:56
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Aslan UEFA'YI TERIM GETIRDI DIYENLERE BASIMIZDA LUCESCU OLSAYDI SAMPIYONLAR LIGINDE EN AZ 1 KEZ SAMPIYON OLURDUK GRUPLARDAN CIKAMADIK 1KERE BILE.
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ADANALI BEKLEYİN GELİYRUKKKKK
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