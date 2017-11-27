Lukaku'ya görüntüden ceza gelebilir!
Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Manchester United, Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup ederken, gol öncesi yaşanan bir olay hakemin gözünden kaçsa da kameralar her şeyi görüntüledi. Şimdi ki tartışma ise kamera görüntülerinden ceza gelip gelmemesi konusu.
Cumartesi oynanan mücadelenin 66. dakikasında kullanılan kornerde Lukaku, Bong'a iki kez arkası dönük olduğu anda tekme atıyor ancak bu saniyeler hakem Neil Swarbrick'in gözünden kaçıyor. Saniyeler sonra ise Ashley Young, Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyet golünü atıyor.
LUKAKU'YA GÖRÜNTÜLERDEN CEZA GELECEK Mİ?
En büyük tartışma ise şimdi Lukaku'ya bu yaptığı hareketten dolayı ceza gelip gelmemesi konusu... Eğer İngiltere Futbol Federasyonu, bu hareketten dolayı Lukaku için bir yaptırım uygulayacaksa gelecek cezanın 3 maç olması bekleniyor. United, 2 hafta sonra Arsenal, 3 hafta sorna ise City'yle çok önemli maçlara çıkacak. Ceza gelmesi durumunda ise Lukaku bu iki maçta forma giyemeyecek.
CANER VAKASI GİBİ...
Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in 9. haftasında da Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı mücadelede Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a ağır sözler söylemiş, Mete Kalkavan bu sözleri "duymamış" ve Caner'e herhangi bir kart göstermemişti.
Daha sonra ise görüntülerden yola çıkarak TFF, Caner'e 6 maç ceza vermişti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:48
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 6
Yorum
o zaman Tudor kötü, Aykut kocaman Şenol Güneş ondan daha mı kötü yani?
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Van Persie kupa maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR ONADA SÜT KUPASI YAKIŞIR ZATEN PAF TAKIM OYUNCULARIYLA BERABER MAÇA ÇIKSIN
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Dursun Özbek'ten sert Tudor açıklaması
Toplam 5
Yorum
adnan özgür hocayı ve başkanı mayısta kovalayınca eline ne geçecek, herhalde başkan sen olacaksın
Lukaku'ya görüntüden ceza gelebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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