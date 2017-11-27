 Lukaku'ya görüntüden ceza gelebilir! – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'ya görüntüden ceza gelebilir!

    Lukaku'ya görüntüden ceza gelebilir!

    Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde , Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup ederken, gol öncesi yaşanan bir olay hakemin gözünden kaçsa da kameralar her şeyi görüntüledi. Şimdi ki tartışma ise kamera görüntülerinden ceza gelip gelmemesi konusu.

    İngiltere, 'ın Belçikalı forveti 'nun, Brighton & Hove Albion'lı Gaetan Bong'a attığı tekmeyi konuşuyor.

    Cumartesi oynanan mücadelenin 66. dakikasında kullanılan kornerde Lukaku, Bong'a iki kez arkası dönük olduğu anda tekme atıyor ancak bu saniyeler hakem Neil Swarbrick'in gözünden kaçıyor. Saniyeler sonra ise Ashley Young, Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyet golünü atıyor.

    LUKAKU'YA GÖRÜNTÜLERDEN CEZA GELECEK Mİ?
    En büyük tartışma ise şimdi Lukaku'ya bu yaptığı hareketten dolayı ceza gelip gelmemesi konusu... Eğer İngiltere Futbol Federasyonu, bu hareketten dolayı Lukaku için bir yaptırım uygulayacaksa gelecek cezanın 3 maç olması bekleniyor. United, 2 hafta sonra Arsenal, 3 hafta sorna ise City'yle çok önemli maçlara çıkacak. Ceza gelmesi durumunda ise Lukaku bu iki maçta forma giyemeyecek.

    CANER VAKASI GİBİ...
    Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in 9. haftasında da Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı mücadelede Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a ağır sözler söylemiş, Mete Kalkavan bu sözleri "duymamış" ve Caner'e herhangi bir kart göstermemişti.

    Daha sonra ise görüntülerden yola çıkarak TFF, Caner'e 6 maç ceza vermişti.



    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:48
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