 Draxler için kıyasıya rekabet – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Draxler için kıyasıya rekabet

    Draxler için kıyasıya rekabet

    İngiliz ekipleri Arsenal ve Liverpool, PSG'de forma giyen Alman yıldız Julian Draxler için kıyasıya rekabete girdi.

    PSG'nin UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği A Takım'dan en az bir isimle ara transfer döneminde yolların ayrılacağını açıklamasının ardından Arsenal ve Liverpool harekete geçti.

    Paris Saint-Germain'in bu sezon oynadığı 16 maçın sadece dokuzunda forma şansı bulan Draxler'i gözüne kestiren iki İngiliz devi, 24 yaşındaki yetenekli oyuncuya Aralık ayı içerisinde resmi teklif yapmak için kolları sıvadı.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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