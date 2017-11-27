Draxler için kıyasıya rekabet

PSG'nin UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği A Takım'dan en az bir isimle ara transfer döneminde yolların ayrılacağını açıklamasının ardından Arsenal ve Liverpool harekete geçti.

Paris Saint-Germain'in bu sezon oynadığı 16 maçın sadece dokuzunda forma şansı bulan Draxler'i gözüne kestiren iki İngiliz devi, 24 yaşındaki yetenekli oyuncuya Aralık ayı içerisinde resmi teklif yapmak için kolları sıvadı.