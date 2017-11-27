Draxler için kıyasıya rekabet
İngiliz ekipleri Arsenal ve Liverpool, PSG'de forma giyen Alman yıldız Julian Draxler için kıyasıya rekabete girdi.
PSG'nin UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği A Takım'dan en az bir isimle ara transfer döneminde yolların ayrılacağını açıklamasının ardından Arsenal ve Liverpool harekete geçti.
Paris Saint-Germain'in bu sezon oynadığı 16 maçın sadece dokuzunda forma şansı bulan Draxler'i gözüne kestiren iki İngiliz devi, 24 yaşındaki yetenekli oyuncuya Aralık ayı içerisinde resmi teklif yapmak için kolları sıvadı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:52
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Oğuzhan’a çifte kıskaç
Toplam 1
Yorum
üst düzey Payet ile Oğuzhanı karşılıklı olarak takaslayalım Payet Oğuzhandan çok daha agresif ve hızlı bir futbolcu .
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 4
Yorum
net kapanan takımlar için taktik denenmeli uzaktan şutlar yada frikiklerde 2 haftadır ligde böyle ilerde oyunu açacak adam yok
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ATV'de müthiş final
Toplam 9
Yorum
FerHat Başakşehir 4 - 1 alır maçı
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