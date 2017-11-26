Manchester City'den Premier Lig rekoru
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, yeni bir rekorun sahibi oldu.
Premier Lig'in 13. haftasında, Huddersfield Town ile Manchester City karşılaştı.
Huddersfield Town, 45+1. dakikada Nicolas Otamendi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı.
Konuk takım 47. dakikada penaltıdan Sergio Aguero ve 84. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanarak üst üste 11. galibiyetini elde etti.
Manchester City, 1992'den bu yana oynanan Premier Lig döneminde 13 haftada 37 puana ulaşan ilk takım olarak kayıtlara geçti.
İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester United'ın 8 puan önünde liderlikte yer alıyor.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:13
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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