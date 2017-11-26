Arsenal, Burnley'i son dakikada devirdi
Arsenal, Burnley deplasmanında üst üste altındcı galibiyetini Alexis Sanchez'in son dakika penaltı golüyle aldı.
Arsenal, Premier Lig'in 13. haftasında Burnley'i deplasmanda 1-0 yenerek, puan cetvelinde dördüncü sıraya tırmandı.
Düşük tempoda oynanan ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda baskı kurmaya başlayan Arsenal, dakikalar ilerledikçe Burnley'i yarı sahasına hapsetti.
Maçın son dakikasında hakem Lee Mason, Arsenal lehine tartışılan bir penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Alexis Sanchez, hata yapmadı ve takımına galibniyeti getiren golü kaydetti.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:22
-
G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
-
Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
-
''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Arsenal, Burnley'i son dakikada devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.