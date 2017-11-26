 Arsenal, Burnley'i son dakikada devirdi – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    , Burnley'i son dakikada devirdi

    Arsenal, Burnley'i son dakikada devirdi

    , Burnley deplasmanında üst üste altındcı galibiyetini Alexis Sanchez'in son dakika penaltı golüyle aldı.

    , Premier Lig'in 13. haftasında Burnley'i deplasmanda 1-0 yenerek, puan cetvelinde dördüncü sıraya tırmandı.

    Düşük tempoda oynanan ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda baskı kurmaya başlayan Arsenal, dakikalar ilerledikçe Burnley'i yarı sahasına hapsetti.

    Maçın son dakikasında hakem Lee Mason, Arsenal lehine tartışılan bir penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Alexis Sanchez, hata yapmadı ve takımına galibniyeti getiren golü kaydetti.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:22
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