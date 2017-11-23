Ibrahimovic, rekor kırdı
Manchester United'ın İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Basel maçında oynamasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. farklı kulüpte forma giydi ve rekor kırdı.
Ibrahimovic, ilk olarak Ajax ile Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı. İsveçli futbolcu, daha sonra sırasıyla Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve PSG formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:52
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Toplam 2
Yorum
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hade len tıriikkkk renkli dünyamın renksiz insanı sen ya tiner fazla kaçırdın yada cehalet beynini yemiş,hele sen 7,8 yeme huyundan vazgeçte sonra konuş.TİNERR
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Toplam 3
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