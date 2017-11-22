Oumar Niasse'ye tarihi ceza!.. Premier Lig'de bir ilk

Premeir Lig'de hafta sonu oynanan ve 2-2 sonuçlanan Crystal Palace maçında hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunmuştu. Disiplin kuruluna sevk edilen 27 yaşındaki futbolcu için Everton'ın yaptığı itiraz reddedildi ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 2 maçtan menle cezalandırıldı. Federasyon, mayıs ayında aldığı kararla, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan futbolculara bu sezondan itibaren iki maç ceza verilebileceğini açıklamıştı. Kendini yere atan ya da sakatlanma numarası yapan futbolcunun iki maça kadar men cezasına çarptırılabileceği vurgulanan açıklamada, karşılaşmayı yöneten hakemin gözünden kaçan ancak kırmızı kart gerektiren pozisyonların da üç eski hakem tarafından görüntüler üzerinden yeniden değerlendirileceği kaydedilmişti.

Everton, rakip futbolcu Dann'ın Niasse'a faul yaptığını ve oyuncunun dengesini bozduğunu söyleyerek savunma yapsa da disiplin kurulu bu itirazı reddetti. Kulüp yetkilisi David Unsworth yaptığı açıklamada "Faul olan pozisyonları bilebilecek uzmanlara ihtiyaç var. Hayal kırıklığına uğradım. Hakem oradaydı ve futbolcumuza temas vardı. Başka biri olsa buna faul verilirdi. Niasse yalan söylemiyor, kendini yere atması için hiçbir sebep yok. Onu bir yıldır tanıyorum ve her zaman şut için fırsat arayan biri olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Niasse, Premier Lig'de oynanacak Southampton ve West Ham United mücadelelerinde forma giyemeyecek.