 Lukaku'ya gürültü cezası – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    'ya gürültü cezası

    Lukaku'ya gürültü cezası

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Romelu , gürültü çıkardığı gerekçesiyle mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

    İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills kentindeki evinde bu yaz düzenlediği partide gürültü çıkardığı için şikayet edilen 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 450 dolar ceza ödeyecek.

    Yaz transfer döneminde 75 milyon sterlin bonservisle Everton'dan 'a transfer olan , takım arkadaşı Paul Pogba ile Beverly Hills'te çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Manchester ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Lukaku, 11 gol attı.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:15
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