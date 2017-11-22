Lukaku'ya gürültü cezası
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Romelu Lukaku, gürültü çıkardığı gerekçesiyle mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills kentindeki evinde bu yaz düzenlediği partide gürültü çıkardığı için şikayet edilen 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 450 dolar ceza ödeyecek.
Yaz transfer döneminde 75 milyon sterlin bonservisle Everton'dan Manchester United'a transfer olan Lukaku, takım arkadaşı Paul Pogba ile Beverly Hills'te çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Manchester ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Lukaku, 11 gol attı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:15
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR JOHSEN EVET HOLLANDALI AMA BUZ GİBİ TEREYAGINDAN KIL ÇEKER GİBİ GOL ATTI ESAS ORDA FAULU GEÇ KALAN SERDAR YAPTI CÜNEYT ÇAKIRDA DOĞRADI
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Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...
Toplam 1
Yorum
ADANALI -HAMZA YÜRÜYÜN KANKALARA GS YI SATAN ADANALI TÜCCARI GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ. KANKALARIN TAKIMLARINDAN BİRİNİ ÇALIŞTIRABİLİR.
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Ada’dan Narsingh iddiası
Toplam 3
Yorum
UZMAN GOLCÜ CÜNEYT ÇAKIR GİBİLER OLURSA JOHSEN NAPSIN ADAMIN BUZ GİBİ GOLÜNÜ CÜNEYT SAYMADI.FUTBOL OYNAMIŞ HERKES BUNUN BAL GİBİ GOL OLDUGUNU BİLİYOR
Lukaku'ya gürültü cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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