Pogba, Dybala'yı United'e getiriyor

Juventus'un yıldızı Paulo Dybala, France Football'a verdiği röportajda Manchester United'da forma giyen eski takım arkadaşı Paul Pogba'yı özlediğini açıkladı. Dybala'nın sözleri ve Pogba'nın paylaşımı transfer ihtimalinin fitilini ateşledi.
Juventus'un Arjantinli yıldız golcüsü Paulo Dybala, France Football'a verdiği röportajda ayrılık sinyali verdi. Manchester United taraftarını heyecanlandıran röportajda Dybala, geleceğin ne göstericiğini bilmediğini söyledi. Pogba ve Dani Alves'i özlediğini de sözlerine ekleyen Dybala'nın Pogba ile süregelen dostluğu ve Manchester United forması giyen Fransız orta sahanın Dybala paylaşımı Kırmızı Şeytanlar'ı heyecanlandıracak cinsten…
24 yaşındaki Dybala özel röportajında, "Juventus'ta sonsuza kadar kalacağımın sözünü veremem. Bu sadece benimle alakalı değil ancak bu sezonun buradaki son sezonum olacağını da söylemek istemiyorum. Şu an her şeyi kazanmak istiyorum, futbol gerçekten çok garip gelecekte ne olacağını asla bilemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Dybala, Ballon d'Or hedefinden ise şöyle bahsetti: "Ballon d'Or için Neymar'la mücadele etmek istiyorum ancak sanırım o bu başarıya benden biraz daha yakın. Daha çok kupa ve ödül kazanmak için gelişmem gerek. Her zaman Ronaldinho'ya hayranlık besledim ancak Messi benim için Maradona ile eşdeğer. Milli takımda onunla yan yana oynamak bir onur. 'Yeni Messi' olma baskısı hissetmiyorum, bu bir futbolcu için kötü bir şey değil, bunu nasıl karşılayacağınız önemli."
Buffon'dan "Buffon bir efsane. 40 yaşında ancak 20 yaşında gibi" sözleriyle övgüyle bahseden Dybala'nın Alves ve Pogba açıklaması ise şu şekilde: "İtiraf etmeliyim ki Dani Alves ve Pogba'yı özlüyorum. Alves'in muhteşem bir oyun görüşü var ve kendine güveni tam, gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Pogba ise benim dostum. Saha içinde ve saha dışında çok iyi anlaşıyoruz."
Bu açıklamalara ek olarak Dybala'nın doğum gününde Pogba'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ve kullandığı #AgentP (Menajer Pogba) etiketi United taraftarları arasında heyecan yarattı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:44
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''Adeyabor’a neden önlem almadık ki''
Toplam 19
Yorum
hadi yürü Sen takımın başına doğru adam neden koymadın da şimdi Adebayor a neden önlem almadık ki diyorsun
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''Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim''
Toplam 1
Yorum
neden olmasın fikret başkan başkalarının hayal etttiklerini gerçekleştiren başkandır. forması yeter beşiktaşa. gol atmış atmamış çok da önemli değil.
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Çalımbay'dan forvete takviye sinyali
Toplam 3
Yorum
EMRE OKAY VE ONAZİ BİRLİKTE OLMADAN OLMAZ. ONLAR OLMADAN MAÇ KAZANMAK İÇİN EN AZ 4 ATMAK GEREKİYOR. OKAY ONAZİ YUSUF CASTİLLO ABDÜLKADİR BURAK
Pogba, Dybala'yı United'e getiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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