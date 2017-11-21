Pogba, Dybala'yı United'e getiriyor

Juventus'un Arjantinli yıldız golcüsü Paulo Dybala, France Football'a verdiği röportajda ayrılık sinyali verdi. Manchester United taraftarını heyecanlandıran röportajda Dybala, geleceğin ne göstericiğini bilmediğini söyledi. Pogba ve Dani Alves'i özlediğini de sözlerine ekleyen Dybala'nın Pogba ile süregelen dostluğu ve Manchester United forması giyen Fransız orta sahanın Dybala paylaşımı Kırmızı Şeytanlar'ı heyecanlandıracak cinsten…

24 yaşındaki Dybala özel röportajında, "Juventus'ta sonsuza kadar kalacağımın sözünü veremem. Bu sadece benimle alakalı değil ancak bu sezonun buradaki son sezonum olacağını da söylemek istemiyorum. Şu an her şeyi kazanmak istiyorum, futbol gerçekten çok garip gelecekte ne olacağını asla bilemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Dybala, Ballon d'Or hedefinden ise şöyle bahsetti: "Ballon d'Or için Neymar'la mücadele etmek istiyorum ancak sanırım o bu başarıya benden biraz daha yakın. Daha çok kupa ve ödül kazanmak için gelişmem gerek. Her zaman Ronaldinho'ya hayranlık besledim ancak Messi benim için Maradona ile eşdeğer. Milli takımda onunla yan yana oynamak bir onur. 'Yeni Messi' olma baskısı hissetmiyorum, bu bir futbolcu için kötü bir şey değil, bunu nasıl karşılayacağınız önemli."

Buffon'dan "Buffon bir efsane. 40 yaşında ancak 20 yaşında gibi" sözleriyle övgüyle bahseden Dybala'nın Alves ve Pogba açıklaması ise şu şekilde: "İtiraf etmeliyim ki Dani Alves ve Pogba'yı özlüyorum. Alves'in muhteşem bir oyun görüşü var ve kendine güveni tam, gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Pogba ise benim dostum. Saha içinde ve saha dışında çok iyi anlaşıyoruz."

Bu açıklamalara ek olarak Dybala'nın doğum gününde Pogba'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ve kullandığı #AgentP (Menajer Pogba) etiketi United taraftarları arasında heyecan yarattı.