Pep: Onları öldürürüm!

Manchester City, İngiltere'de namağlup liderlik koltuğunda otururken, teknik direktör Pep Guardiola, çarpıcı ifadeler kullandı. Oyuncularında rehavetin söz konusu olmayacağını belirten tecrübeli hoca, "Bu söz konusu bile olamaz. Böyle bir şey olmayacak. Yoksa onları öldürürüm! Rehavet benim takımlarımda olmaz. Kötü oynayabilirler ama istek ve azim konusunda sorun yaşanmaz" açıklamasını yaptı.