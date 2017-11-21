Niasse bir ilki başaracak!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Oumar Niasse, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Premier Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Niasse'nin Crystal Palace maçında takımına penaltı kazandırdığı pozisyonda hakemi aldattığı gerekçesiyle iki maçtan men istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi. 27 yaşındaki futbolcu, hakemi aldattığı tespit edilirse yeni kurala göre ceza alan ilk oyuncu olacak.
Federasyon, mayıs ayında aldığı kararla, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan futbolculara bu sezondan itibaren iki maç ceza verilebileceğini açıklamıştı.
Kendini yere atan ya da sakatlanma numarası yapan futbolcunun iki maça kadar men cezasına çarptırılabileceği vurgulanan açıklamada, karşılaşmayı yöneten hakemin gözünden kaçan ancak kırmızı kart gerektiren pozisyonların da üç eski hakem tarafından görüntüler üzerinden yeniden değerlendirileceği kaydedilmişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:07
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Skandal kararı veren hakemin cezası belli oldu!
Toplam 1
Yorum
z4554 MHK ve TFF futbolu parçalıyor.
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Çeyrek final oynarız
Toplam 23
Yorum
Frankfurt´lu Orman su siralar cok yükseklerde ucuyor. Benim bildigim Aziz, Oguzhani almayacaksada artik bu laftan sonra alir.
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Tudor'a 2 maç süre
Toplam 32
Yorum
vural 1-0 geride oldugumuz bursa maci haric önde oldugumuz maclarda bile kulubedeki defans oyuncularini soktu oyuna,kulubeyide kullanamiyo
Niasse bir ilki başaracak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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