 Niasse bir ilki başaracak! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    bir ilki başaracak!

    Niasse bir ilki başaracak!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Oumar , hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

    Premier Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 'nin Crystal Palace maçında takımına penaltı kazandırdığı pozisyonda hakemi aldattığı gerekçesiyle iki maçtan men istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi. 27 yaşındaki futbolcu, hakemi aldattığı tespit edilirse yeni kurala göre ceza alan ilk oyuncu olacak.

    Federasyon, mayıs ayında aldığı kararla, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan futbolculara bu sezondan itibaren iki maç ceza verilebileceğini açıklamıştı.

    Kendini yere atan ya da sakatlanma numarası yapan futbolcunun iki maça kadar men cezasına çarptırılabileceği vurgulanan açıklamada, karşılaşmayı yöneten hakemin gözünden kaçan ancak kırmızı kart gerektiren pozisyonların da üç eski hakem tarafından görüntüler üzerinden yeniden değerlendirileceği kaydedilmişti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:07
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