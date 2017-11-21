İbra’dan itiraf

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen ManU'nun yıldızı Ibrahimovic'ten itiraf... Dizindeki sakatlığının insanların bildiğinden çok daha ağır olduğunu söyleyen İsveçli yıldız, "Eğer insanlar gerçek sakatlığımı bilseydi, hala futbol oynuyor olmama şaşırırlardı. Bunu kişisel olarak gizlemeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.